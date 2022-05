Buurt in shock na drama in woning Geldermalsen: ‘Verschrikkelijk dat er twee doden zijn’

Erg ontdaan

Buurtbewoners willen geen vragen beantwoorden, maar laten weten dat ze erg ontdaan zijn door de situatie. Er zijn geruchten over een familiedrama, maar voor de politie ligt nog alles open. Een vrouw komt langsfietsen en reageert hevig ontdaan op het nieuws. Ze meldt dat in de woning een Russische vrouw woont met haar man of partner, en haar zoontje van een jaar of 6. De politie is momenteel bezig met een sporenonderzoek, en roept getuigen op zich te melden. Een groot gebied rond de woning is afgezet, deels met zwarte schermen.

Tragische gebeurtenis

Burgemeester Servaas Stoop reageert verslagen op het nieuws: ,,Verschrikkelijk dat er twee dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Hangende het politie-onderzoek kan ik verder niets zeggen over deze tragische gebeurtenis.’'



Op de vraag of er nog een bijeenkomst voor omwonenden komt: ,,Ook dat is nog te vroeg om iets over te zeggen. Er zijn nog geen plannen voor maar als blijkt dat die behoefte er is gaan we daar zeker naar kijken. Hoeveel tijd er nodig is voor nader onderzoek weet ik niet.’’