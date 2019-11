Cabine van vrachtwagen brandt volledig uit op bedrijventerrein in Beesd

Sluiting dreigt voor basis­school Est, dorps­school telt nog 37 leerlingen

7 november EST - Er wordt de komende maanden verder gesproken over sluiting van de openbare basisschool in Est. Daarmee dreigt een belangrijke voorziening uit het zeshonderd zielen tellende dorp te verdwijnen. Het besluit is overigens nog niet gevallen, onderstreept bestuurder Jeroen Goes.