Camper op zijkant door ongeluk op A2 bij Geldermalsen

Kersensei­zoen 2020 in Deil: kort maar krachtig

8:30 DEIL - In vijf weken tijd was de vermaarde kersenteler De Oosterling in Deil alle kersen kwijt. ,,De oogst was heel vroeg en de vraag was enorm‘’, zegt Lotte van der Sandt, die met haar man Marius van Gellicum het kersenteeltbedrijf runt.