Carbidschieten vanuit een steeds groter vat, is dat niet verleidelijk als er geen regels zijn?

COLUMN Laten we de kou weghalen in 2023

Een prachtig initiatief op de valreep naar het nieuwe jaar is de samenwerking tussen het Leger des Heils en de bibliotheek in de binnenstad. Voorlopig, zeker in de koude wintermaanden, fungeert de bibliotheek in navolging van het Leger de Heils als ‘warme kamer’.

1 januari