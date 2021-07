Cel dreigt voor man (35) die vuurwerkbommen afstak tijdens nieuwjaarsnacht: ‘Had erger kunnen aflopen’

Hoog bezoek en een hoge hoed met een bijzonder verhaal voor het WO2-museum in Vuren

24 juni VUREN - Een hoed met een bijzonder verhaal is de nieuwste aanwinst van het Vurense fortmuseum. Opperrabbijn Jacobs overhandigde het kleinood. ,,Wil je de hoed voor me bewaren tot ik terugkom?’’ zei de Joodse Bernard van Straten in het voorjaar van 1943 tegen zijn buurman, nadat hij een oproep van de Duitsers had gekregen om zich te melden voor transport. Het verhaal krijgt een tragisch vervolg.