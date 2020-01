Chauffeur uit Haaften betrokken bij dodelijk ongeval in Duitsland

video Auto schept oversteken­de fietser in Rumpt, slachtof­fer naar ziekenhuis

15 januari RUMPT - Een fietser is woensdagavond tijdens het oversteken geschept door een automobilist in Rumpt. Het slachtoffer stak de N327 over ter hoogte van de Boutensteinseweg en kwam in botsing met de auto die in de richting van Leerdam reed.