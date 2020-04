Club Rodenburg na een jaar weer open: ‘We zijn gelijk al hartstikke druk’

Eén nieuw sterfgeval door corona in Rivieren­land, inwoner Buren overleden

18 april BUREN - In de laatste 24 uur is in de regio Rivierenland één nieuw sterfgeval door corona te betreuren, zo blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. In Buren overleed één persoon; in de gemeente zijn in totaal vier inwoners gestorven aan corona.