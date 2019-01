Coalitie West Betuwe rond

Dieren­asiel haalt 22 verwaar­loos­de katten uit huis in Rhenoy

17 januari TIEL/RHENOY - Ze zitten met de handen in het haar bij het dierenasiel in Tiel. In één keer hebben ze er 22 katten bij in het asiel. Dieren die behandeld moeten worden, onderzocht, ontwormd enzovoort. De katten zijn gisterochtend uit een woning in Rhenoy gehaald.