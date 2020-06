Corona aangetroffen bij 23 van de 202 medewerkers van Fruitmasters Geldermalsen

Jan en zoon Jan oogsten hooi op traditione­le manier: ‘Veel mensen vinden dat makkelijk’

4 juni DEIL - Jan Bassa uit Deil is samen met zijn gelijknamige zoon deze week bezig hooi te oogsten rond molen De Vlinder in zijn woonplaats. Hij doet dat op een traditionele manier: ,,We pakken het hooi in in kleine hooibaaltjes. Veel mensen vinden dat makkelijk. Wij ook.’’