Corona treft verpleeghuis Geldermalsen keihard: ‘Het blijft gissen naar het waarom’

Oude muur gevonden in gemaal De Neust in Tricht

22 mei TRICHT - Bij de grootschalige verbouwing van gemaal De Neust in Tricht is een oude stenen muur boven water gekomen. Archeoloog Niels Bouma probeert in opdracht van Waterschap Rivierenland te achterhalen hoe oud het mogelijk laat-middeleeuwse bouwwerk precies is.