CORONAKAART | Zorgelijke stijging besmettingscijfers in West Betuwe; in Mook en Middelaar kan vlag bijna uit

check jouw gemeenteGELDERMALSEN - De besmettingscijfers beginnen in de gemeente West Betuwe ronduit zorgelijk te worden. Niet alleen groeien ze fors, ook is het aantal mensen dat de voorbije zeven dagen besmet is al hoog. Dat laatste is ook het geval in Oude IJsselstreek en Aalten, maar daar lijkt de groei voorbij of daalt het aantal corona-infecties zelfs licht.

In West Betuwe zijn omgerekend 4 op de 1000 mensen deze week besmet geraakt en is het aantal nieuwe besmettingen vergeleken met vorige week 34 procent hoger. Ter vergelijking: landelijk is de groei 9 procent.

Gemeenten als West maas en Waal, Druten, Doesburg, Overbetuwe, Berkelland, Doetinchem, Berg en Dal, Grave, Heumen en Arnhem zien de cijfers ook hard groeien - Druten verdubbelt zelfs - maar hebben relatief veel minder besmettingen. Alleen Aalten en Oude IJsselstreek hebben in onze regio ook meer dan 4 op de 1000 mensen die de voorbije zeven dag besmet zijn geraakt. Maar in Aalten krimpt het aantal nieuwe besmettingen zelfs, in weerwil van de landelijke trend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Berg en Dal raakten de voorbije week iets meer dan 3 op de 1000 mensen besmet maar is ook wat aan de hand, zo lijkt het. Daar is de groei liefst 64 procent en zijn nu zelfs meer besmettingen dan tijdens de piek rond kerst.

In Mook en Middelaar kan echter al weer bijna de vlag uit. Die gemeente had weken waarin er nul besmettingen waren, maar zag de laatste weken de aantallen weer oplopen. Vandaag meldt het RIVM echter wederom geen enkele besmettingen en kelderen de besmettingscijfers.

Technische storing

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. Toen konden de GGD’en een onbekend aantal positieve tests niet melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari.

Op woensdag meldde het RIVM bijna 5500 positieve tests, meer dan duizend gevallen minder dan de dagen ervoor. Op woensdagen is het aantal gevallen doorgaans juist hoger dan op maandagen en dinsdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken. Daarmee is Nederland terug op het niveau van voor de paasdagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.