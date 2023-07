Corrie krijgt net voor haar vertrek een levensgrote naaimachine cadeau: ‘Wat een prachtig kunstwerk!’

Heb jij deze me­ga-kro­ket al gespot? Graffiti­kun­ste­naar JanIsDeMan maakt 3D-kunst in Gorcumse binnenstad

Snackliefhebbers gaan er spontaan van watertanden: deze mega-kroket in een Gorcumse steeg. Graffitikunstenaar JanIsDeMan maakt in opdracht van ondernemersvereniging Hartje Gorkum nog acht muurschilderingen op gevels in het hart van de binnenstad. ,,Mensen gaan het vanzelf zien.’’