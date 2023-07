De beste plek om een ‘Big Battery’ te laden vind je in Geldermalsen: vrachtwagens tanken hier elektrisch

Gorcums veteranen­café ook open voor ouderen, agenten, brandweer­lie­den en ambulance­broe­ders

Stichting Veteranen Vesting Gorcum wil meer zijn dan een vereniging waar oud-militairen maandelijks samenkomen voor een borrel. Er zijn daarom plannen in de maak voor gastlessen op scholen, rondleidingen over de vesting en schoonmaakacties in de stad. ,,We willen ons laten zien”, zegt voorzitter Ronald Wentink.