De populieren staan nog langs de Sonsbrug, LLB snapt er niks van: ‘Vleermuizen belangrijker dan veiligheid van mensen?’

Petra van Kuilenburg, raadslid voor LLB in West Betuwe, snapt niet dat de populieren langs de Sonsbrug in Acquoy er nog staan. ,,Zijn vleermuizen dan echt belangrijker dan de veiligheid van mensen?”

Van Kuilenburg deed haar hernieuwde oproep tijdens de laatste raadsvergadering in Geldermalsen. Ze had er in 2021 al vragen over gesteld, nadat bij de noodkap van enkele populieren bleek dat drie van de zes gekapte bomen aan het verrotten waren.

Vleermuizen

Maar er staan nog steeds veel populieren langs de weg langs de Culemborgse Vliet, bij de noordgrens van Acquoy. Dat komt, omdat de resultaten nog niet bekend zijn van een onderzoek naar de vraag of er vleermuizen verblijven in de bomen.

Als dat het geval is, moeten die worden beschermd volgens de Wet natuurbescherming. LLB heeft aan het college gevraagd of het mogelijk is om de bomen sowieso te kappen.

Vleermuizen houden vaak een winterslaap, dus zijn de dieren nu niet te traceren. In Acquoy doen ze dat onder meer in grote getale in het Fort bij Asperen, aan de andere kant van het dorp. Het fort is nu afgesloten, zodat de vleermuizen rust hebben.

Tekenen van verrotting

Met name de onderkant van de talrijke populieren aan de Sonsbrug vertonen tekenen van verrotting. En dat betekent dus dat er niet alleen takken uit de bomen kunnen vallen, maar dat de bomen in het geheel kunnen omvallen. In het geval van ongelukken kan de gemeente, als eigenaar van de weg en de bomen, dan aansprakelijk worden gesteld.

Van Kuilenburg: ,,Wanneer krijgen de bewoners daar eindelijk rust? Het duurt al zo lang.” In Acquoy staan er ook populieren langs de Acquoysemeer. Het college heeft beloofd schriftelijk te antwoorden op de nieuwe vragen van LLB.

