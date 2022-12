De stad van Arjan Bruijstens: ‘Altijd aan het basketballen in het Zuiderpark’

Ooievaar André was op sterven na dood, maar zocht hulp en werd gered: ‘Normaal mijden ze mensen’

Ooievaar André was op sterven na dood. ,,Als deze vogel zelf geen hulp had gezocht, had ze nog een nacht in de vrieskou niet overleefd’’, zegt Piet van Andel van de Ooievaarsopvang in Herwijnen.

20 december