De Versteeghjes nemen na 160 jaar afscheid van Huize Malsenburg: ‘Het doet ons wel wat’

Onenigheid om gemeente­huis West Betuwe: verbouw is (nu nog?) 5 miljoen goedkoper

28 november Voorafgaand aan de raadsverkiezingen beloofden vrijwel alle partijen dat er geen sprake zou zijn van een duur nieuw gemeentehuis voor de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Veel inwoners en politici, zo bleek ook donderdagavond weer tijdens een raadsbijeenkomst in Asperen, hebben 'het schrikbeeld van dat dure Burense gemeentepaleis in Maurik‘ voor ogen. Maar de vroegere gemeentehuizen in Neerijnen en Asperen zijn inmiddels gesloten en het huidige gemeentehuis van Geldermalsen is te klein voor de 51.000 inwoners tellende gemeente. Er moet dus iets gebeuren.