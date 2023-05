De wedstrijd VVOG - ASWH had natuurlijk nooit gespeeld mogen worden

Militair gebouw in de Gorcumse vesting verandert voor even in amusements­club

De Luisterpost, een militair gebouw in de Gorcumse vesting, verandert voor even in een amusementsclub. Maar wel een met een uitgeleefd interieur en een lichtreclame die al lang niet meer brandt. Acteurs van theatergroep BISonder brengen het decor van Schöne Blumen tot leven.