Defensie trekt weken uit om de kwestie ‘Herwijnen’ te onderzoeken

Het is onduidelijk of dat laatste betekent dat er misschien helemaal geen radar meer komt in het midden of zuiden van het land. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie de opdracht gegeven om af te zien van het plaatsen van een SMART-L-radar in Herwijnen. Hij moet ergens anders en Visser zal met haalbare alternatieve plekken moeten komen.

Dat laatste gaat nog even duren, laat de staatssecretaris nu in een brief aan de Tweede Kamer weten. Als eerste wil Defensie uitzoeken wat de (juridische) gevolgen zijn van het feit dat Herwijnen afvalt als locatie om de radar te plaatsen. Defensie heeft altijd volgehouden dat de radar er móet komen. Samen met een soortgelijk exemplaar in Friesland moet die radar het Nederlandse luchtruim bewaken.

Weerstand

Herwijnen werd altijd gezien als de ideale plek. Maar daartegen is zoveel weerstand dat de Tweede Kamer een alternatief eist. Die alternatieven zijn er niet zomaar. De plaatsen die al eens als tweede en derde optie werden genoemd (Meerkerk, Goudriaan of Nieuwpoort) zitten ook niet op de militaire radar te wachten. De Tweede Kamer wil dat er nog breder wordt gekeken, ook naar plaatsen in Noord-Brabant zoals vliegbasis Gilze-Rijen of de Vrachelse Heide bij Oosterhout.

Voordat er nieuwe locaties in beeld komen, wil Defensie eerst het onderzoek naar Herwijnen hebben afgerond. ‘Het onderzoeken van de juridische consequenties en de alternatieve mogelijkheden om het luchtruim te bewaken, vergt op zijn minst enkele weken tijd’, schrijft Visser. Ze verwacht op zijn vroegst in april meer duidelijkheid.