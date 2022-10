Deze hele familie is dankzij opa Cor (77) besmet met het Mercedes-virus: ‘Ik heb er denk ik 42 versleten’

Betuwe kent zomerpiek met woningin­bra­ken in augustus

GENDT/TIEL - In de Betuwe zijn in het afgelopen kwartaal 53 woninginbraken, of pogingen daartoe, gepleegd. Een ‘normaal’ aantal, maar wél met een piek in augustus en juist nauwelijks inbraken in juli en september.

