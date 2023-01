Dinnershows van Trio Amuse in de Stadskamer Gorkum: première is al uitverkocht

COLUMN Over gefermen­teer­de oliebollen en het recht op onfatsoen

Gaan we in Nederland een trend tegemoet waarin je personen, instanties of overheden een gevatte naam kunt geven die de lading voortreffelijk dekt of zelfs overdrijft? Het jaar is net begonnen of we hebben de meest opvallende uitdrukking al binnen: ‘gecremeerde kroket’.

