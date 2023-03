Dit is het nieuwe logo van de Anne Frankschool in Gorinchem

achter de schermen Winst van BBB bewijst dat kloof tussen ‘Dé Randstad’ en ‘Dé Provincie’ onzin is: die bestáán niet

Hét onderwerp was de verkiezingen, de winst van BBB en de klap voor de coalitie. Op verkiezingsavond was het door de late uitslagen lastig werken voor de AD-redactie, schrijft hoofdredacteur Paul van den Bosch (AD Regio) in de terugblik op de week. En de opiniepeilingen zaten er vooraf weer behoorlijk naast, Maurice de Hond voorop.