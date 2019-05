Dit is het nieuwe station van Geldermalsen

Vorige week spraken inwoners van Geldermalsen zich ook uit voor het plan van Van Heeswijk. Die stem is doorslaggevend geweest voor het uiteindelijk besluit.



In totaal vier architectenbureaus was gevraagd om een idee in te dienen. Het ontwerp van Van Heeswijk wordt gewaardeerd omdat het ‘contrasterend in kleur en materiaal’ is met het monumentale stationsgebouw, maar tegelijk ‘passend in aandacht voor details en proporties.’ Bij elkaar is het een ‘zelfverzekerd ontwerp’.