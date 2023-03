Dit ziekenhuis ziet na pandemie meer gevallen van borstkanker: ‘Bevolkingsonderzoek is cruciaal’

Met video Automobi­list gaat rechtdoor in de bocht, ramt een verkeers­bord en belandt in sloot

De bestuurder van een personenwagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto in een sloot beland aan de Jhr.P.A. Reuchlinlaan in Tiel. De automobilist reed rechtdoor in een bocht en ramde een verkeersbord.