Dominee Klaas Touwen begint zijn Duitse klus in een Biergarten

Her en der staan de dozen al opgestapeld in de Deilse pastorie van Klaas Touwen (65). ,,Ik zit hier nu vierenhalf jaar en wilde nog één keer een nieuwe stap zetten,’’ legt hij uit. ,,Toen de vacature in Zuid-Duitsland kwam dacht ik: dat is hem. Bij mijn sollicitatie heb ik wel gezegd dat ik er niet ga wonen. Dat is geaccepteerd. We hebben een woning gekocht in Ede en daar trekken we eind dit jaar in.”