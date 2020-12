Domino's Pizza, Thuisbezorgd.nl en zélfs de politie: ze rijden op scooters uit Waardenburg

VIDEO Door corona blijft de kerk dicht, dus doet heel Deil en Enspijk mee aan deze alternatie­ve kerstfilm

20 december Vanaf kerstavond op YouTube: het kerstverhaal in Deil en Enspijk, verteld door onder andere de molenaar, de schaapherder, de dominee en de postbode. Dat die laatste moslima is en een stukje Koran declameert, past helemaal in het plaatje, want in de Betuwse dorpen is de gemeenschapszin groot. Zeker in deze periode, als alleen de datum je eraan herinnert dat het Kerstmis is.