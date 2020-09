Dorp en school in rouw na verongelukken van 13-jarige jongen: ‘Je wil het niet geloven’

CO2-me­ters voor primair onderwijs West Betuwe, maar ze in huis hebben duurt nog even: ‘Er is een enorme run op’

29 augustus GELDERMALSEN - Scholen in West Betuwe krijgen CO2-meters die moeten garanderen dat de luchtkwaliteit in de klaslokalen goed is. Maar dat lijkt even te gaan duren: goede meters zijn lastig te krijgen. ‘Ons laatste bericht is dat we eind september pas een levering kunnen krijgen.’