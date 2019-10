Dorpen West Betuwe halen 180.000 euro op voor leefbaarheid

Verleider van jongetjes Rhenoy heeft zedenstraf­blad in Canada

10 oktober RHENOY - Een 55-jarige man uit Gellicum die wordt verdacht van verleiding en misbruik van drie jongens van 15 en 16 jaar in Rhenoy en ontucht met een jongen van onbekende leeftijd, heeft in Canada al forse straffen gehad wegens misbruik van minderjarige jongens. Dat bleek donderdag tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de man in Arnhem.