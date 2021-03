Downton Abbey in Rivierenland: camera's volgen adellijke familie Landgoed Mariënwaerdt

BEESD - Elke dinsdag en donderdag zijn documentairemakers van MAX te vinden op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Twintig weken lang volgen ze het wel en wee op het landgoed. Maandag is de eerste van twintig wekelijkse afleveringen te zien op NPO2.

Nathalie barones Van Verschuer-des Tombe moet er wel een beetje aan wennen. ,,Maar het verloopt heel plezierig, ze zijn twee weken geleden begonnen. En ze volgen niet alleen onze familie, maar ook de tweehonderd medewerkers op het landgoed.’’

De documentaireserie heet In het hart van ons landgoed en is vanaf maandag wekelijks om 18.20 uur te zien in het MAX-regioprogramma Noord-Zuid-Oost-West op NPO2. ,,Deze woensdag volgen ze een boom die door mijn man naar de houtzagerij wordt gebracht en waar de Vrienden van Mariënwaerdt vervolgens vogelhuisjes van gaan maken. Er zijn veel verschillende verhaallijnen te volgen.’’

Volledig scherm Impressie van de landgoedwinkel. © Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

Biologische producten

De Heerlijkheid Mariënwaerdt is een eeuwenoud landgoed tussen Beesd en Tricht. De familie van Frans baron Van Verschuer zet zich al eeuwen in om het in stand te houden. Corona helpt daarin niet mee, zegt de barones.

,,Nee, we kunnen begrijpelijkerwijs veel minder gasten dan anders ontvangen. Maar gelukkig draait onze Landgoedwinkel met onze eigen producten prima en we hopen dat we onze terrassen bij de horeca snel weer in gebruik kunnen nemen. Dit televisieprogramma helpt natuurlijk de talrijke biologische producten die van ons landgoed komen landelijk nog meer onder de aandacht te brengen.’’

Volgende generatie

In de serie krijgt de kijker een persoonlijk inkijkje in het leven van de familie Van Verschuer. De baron en barones willen het landgoed later weer overdragen aan de volgende generatie, zoals zijn voorouders dat al eeuwen doen. Ook wordt in de serie duidelijk dat de eeuwenoude traditie een plek vindt in de moderne tijd, om een rendabele toekomst te garanderen.

Naast Frans en Nathalie wonen onder anderen de oudere zus van Frans, Lotje (66) en de neef van Frans, Otto (34) op het landgoed. Nora (24), de oudste dochter van Nathalie en Frans, woont en studeert in Amsterdam, maar is ook vaak op het landgoed te vinden. Dat laatste geldt ook voor huishoudster Pieta van de Burg (82). Zij is sinds haar jeugd werkzaam op het landgoed en is al 38 jaar huishoudster van de baron en barones.

Volledig scherm Biologisch dorsen op Mariënwaerdt. © Ronald Verwijs

1000 hectare

Het 1000 hectare grote landgoed bestaat al sinds 1129 en omvat drie landhuizen, zeventien boerderijen, 27 rijksmonumenten, horeca, een landgoedwinkel en bossen, boomgaarden en weilanden. Nathalie barones van Verscheur: ,,Ik ben zelf ook benieuwd wat we de komende twintig weken te zien krijgen op tv.’’

Volledig scherm Archieffoto van de glazen wintertuin op Mariënwaerdt. © Mariënwaerdt