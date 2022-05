Drama in Geldermalsen: twee doden gevonden na brand in woning

De brand was snel onder controle, maar er zijn dus wel twee slachtoffers om het leven gekomen. Hoe dit precies is gebeurd, kan de politie nog niet melden. Tijdens de brand, die maandagochtend rond 06.30 uur begon, werd de brandweer, traumahelikopter en politie opgeroepen.

Erg ontdaan

Een vrouw komt langsfietsen en reageert hevig ontdaan op het nieuws. Ze meldt dat in de woning een Russische vrouw woont met haar man of partner, en haar zoontje van een jaar of 6.

De politie is momenteel bezig met een sporenonderzoek, en roept getuigen op zich te melden. Een groot gebied rond de woning is afgezet, deels met zwarte schermen.

Tragische gebeurtenis

Op de vraag of er nog een bijeenkomst voor omwonenden komt: ,,Ook dat is nog te vroeg om iets over te zeggen. Er zijn nog geen plannen voor maar als blijkt dat die behoefte er is gaan we daar zeker naar kijken. Hoeveel tijd er nodig is voor nader onderzoek weet ik niet.’’