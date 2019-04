Dreigbrief voor bouwbedrijf uit Tricht om project met windmolens

Het is de vierde dreigbrief die is verstuurd naar bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. Wanneer de brief precies binnen is gekomen en of A. Hak nu stopt met de werkzaamheden, wil het bedrijf niet zeggen.

Het Dagblad van het Noorden heeft de volledige brief in handen en stelt dat deze identiek is aan eerdere dreigbrieven. De krant schrijft dat A. Hak aangifte heeft gedaan en dat de politie dit meeneemt in het lopende onderzoek. ‘Uw onderneming wordt dan door ons vogelvrij verklaard', aldus de brief. ‘Onze, voor uw onderneming nadelige, behandelingen zullen niet op locaties in Drenthe plaatsvinden, maar juist daarbuiten. Internationale aanpak is voor ons ook geen probleem.’