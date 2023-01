Drie dagen feest voor 100-jarige Jo Kaasjager

Tot een jaar geleden woonde Jo Kaasjager nog zelfstandig in Ammerzoden, maar inmiddels is ze helemaal op haar plek in woonzorgcentrum 't Slot in Gameren. ,,Ze is goed van geest en kan met een rollator nog een stukje lopen", legt haar zoon Dick uit. ,,In 't Slot doet ze volop mee. Breien, zingen en ze gaat naar de kerk.”