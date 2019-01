Drie maanden cel geëist tegen man uit Neerijnen om dodelijk ongeval

Geen verklaring



De officier van justitie benadrukte dat de man al diverse malen is gewaarschuwd vanwege zijn rijstijl. Een werkstraf vindt hij dan ook niet meer op zijn plaats.



De verdachte liep nog in een proeftijd van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf voor een forse snelheidsovertreding in 2017. De twee maanden rijontzegging die hij toen voorwaardelijk kreeg komt wat de officier betreft nu bovenop een rijverbod van veertien maanden voor het nieuwe feit.



Verder had de man in 2015 ook al een geldboete en een rijverbod gekregen voor te hard rijden. Getuigen zeggen dat hij vaker te hard reed. De man verklaarde op de zitting dat hij voor het ongeluk ook wat harder had gereden. Hij was laat voor zijn werk. Hij noemde dat hij ‘een wat sportievere rijstijl’ had.



Hij kon niet verklaren waarom hij het slachtoffer niet had gezien. Wellicht, zei hij, had hij al met zijn hoofd bij het werk gezeten. Hij zei dat hij na het ongeluk rustiger is gaan rijden.