Drietal uit West Betuwe opgepakt voor fraude van 1,2 miljard dollar

Dat staat gelijk aan ongeveer 1,07 miljard euro. De drie worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen in georganiseerd verband. Volgens het NRC Handelsblad gaat het om drie oud-ambtenaren van de gemeente West Betuwe.

Het drietal wordt deze vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank. Het Indiase bedrijf is actief in energie- en petrochemische sectoren. Sinds 2006 was het bedrijf betrokken bij de aanleg van een gaspijpleiding. Het Nederlandse bedrijf uit West Betuwe fungeerde als inkoopkantoor. Vanuit dat bedrijf zijn wereldwijd materialen en diensten ingekocht voor het project.

10 miljoen dollar

De drie zouden een vergoeding van 10 miljoen dollar hebben ontvangen voor hun betrokkenheid bij een internationale witwasconstructie. De Belastingdienst kwam de fraude op het spoor. Eind 2017 is de administratie van de West Betuwenaren in beslag genomen en is het bedrijf doorzocht. De FIOD noemt het witwassen van miljarden euro’s uit het buitenland ‘ernstig’. Volgens de dienst zijn Indiase burgers hier waarschijnlijk de dupe van geworden. Waar de drie precies vandaan komen, is niet bekend.