DSI pakt terrorismeverdachte (34) op die mogelijk voor IS werkte: ‘Zag ineens gemaskerde mannen in de lift’

Nog één keer door de sneeuw voordat het voorjaar aanbreekt? Waarschijn­lijk gebeurt dit nog wel vaker

Een dikke winterjas aan, sjaal om en trappen maar. Terwijl de sneeuw in dikke vlokken naar beneden dwarrelt, rijden deze scholieren vanuit Schoonrewoerd richting Leerdam. De sneeuwvlokken smelten in hun gezicht. Het is koud en nat.