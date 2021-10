'Duivels dilemma’: waar moet pianostemmer Wijnand B. heen? Te ziek voor tbs, maar verpleeghuizen staan ook niet te springen

B. is nog slechts een schim van de pianostemmer die in 2017 de dominee van de kerk in Rhenoy op een haar na doodsloeg met een hamer. Hij werd veroordeeld tot 30 maanden cel en tbs met dwangverpleging . Kort na zijn misdaad kreeg B. een hartaanval en liep hij hersenletsel op. Zijn celstraf zat hij uit in het gevangenishospitaal in Scheveningen. Daar brak hij zijn heup, wat lange tijd niet werd ontdekt. Omdat B. er niks over zei.

Nu zit hij al twee jaar in een tbs-kliniek in Drenthe. Van daaruit volgt hij eind augustus via een videoverbinding de zitting waarin de Arnhemse rechtbank beslist over de verlenging van zijn tbs. Hij was niet in staat om naar Arnhem te komen. En dat is geen wonder als je hem op de videobeelden in de rechtszaak ziet zitten, star voor zich uit starend.