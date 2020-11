Een extra Waalbrug en 2 keer 4 rijstroken voor de snelweg A2 bij Waardenburg

update Inspectie geeft zorginstel­ling HartenHoe­ve groen licht

29 november DEIL - De HartenHoeve huurt nu voldoende deskundig personeel in. De inspectie is hiervan overtuigd na een nieuw bezoek in oktober. Het verscherpt toezicht dat de zorgmanege in Deil eind 2019 kreeg opgelegd, is daarmee beëindigd.