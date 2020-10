Een half jaar later voelt Femke nog dagelijks de mokerslag van corona: ‘Of ik bang was dat ik dood zou gaan? Ja. Héél bang’

Met weemoed en woede kijkt ze naar knuffelende actievoerders en BN'ers die de hashtag #ikdoenietmeermee de wereld in slingeren. ,,Triest, heel triest.’’



Een kleine twee uur duurt het interview met Femke Laffeber (47): twee keer staat ze op om in de keuken van haar Ophemertse woning koffie te halen voor zichzelf en de verslaggever. ,,Ik ben zo meteen helemaal afgedraaid’’, klinkt het.



Dan gaat ze boven op bed liggen. Gewoon, een uurtje. Ja, ze is écht moe na zo'n gesprek.



De hometrainer, die pal naast de piano een prominente plek inneemt in de woonkamer, verraadt voor eenieder die binnenkomt wat er aan de hand is.