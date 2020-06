Een rotonde van 2,4 miljoen euro bij Hellouw waar niemand echt blij van wordt

Advies: elke arbeidsmi­grant moet een eigen kamer en met zes man reizen in een busje mag niet meer

8 juni VELP/ GROENLO/ ZALTBOMMEL - Arbeidsmigranten moeten in het vervoer anderhalve meter afstand houden, ook al wonen ze samen. Dat staat in een advies van een commissie van het ministerie van Sociale Zaken dat eind deze week aan het kabinet wordt aangeboden. In sommige regio’s is het gezamenlijk reizen van huisgenoten nu nog toegestaan.