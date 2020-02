Een ‘sorry’ voor mishandelen vrouw en dochter krijgt verdachte niet over de lippen

Brandweer opgetrom­meld voor loshangen­de panelen bij De Pluk in Geldermal­sen

10 februari GELDERMALSEN - De brandweer is maandagmiddag met een hoogwerker uitgerukt naar multifunctioneel centrum De Pluk in Geldermalsen voor loshangende dakpanelen. Oorzaak daarvan is de nasleep van storm Ciara die gisteren over Nederland trok.