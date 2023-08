Eén xtc-pil sloot vijf jaar geleden de deuren van Club Rodenburg, nu mogen ze eindelijk weer open

BINNENKIJKEN Els vertrekt na 56 jaar uit het landelijke Vuren, maar hoeft het niet écht te missen: ‘M'n zoon gaat er wonen’

Els Blankevoort kwam in 1967 aan de Zijl in Vuren wonen en sindsdien heeft zij dag in dag uit genoten van haar landelijke woonplek. Haar zoon Cees Blankevoort komt over een tijdje op een steenworp afstand van zijn geboortegrond wonen en daar kijkt hij enorm naar uit.