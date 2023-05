Ei van Columbus voor golfbaan Spijk? Staalslakken kunnen binnen twee jaar gesaneerd zijn

Feiten over vervuilde grond golfbaan Spijk op een rijtje: Leefbaar Lokaal Belang wil een overzicht

Welke afspraken zijn er nu precies gemaakt over de sanering van de vervuilde grond in Spijk op de plek waar een tweede golfbaan had moeten komen? Leefbaar Lokaal Belang vraagt het college van West Betuwe per brief om een overzicht van alle besluiten die er de voorbije jaren genomen zijn.