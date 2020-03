Eigenaar van na drugsvondst gesloten discotheek Rodenburg: we gaan in mei weer open

School­jeugd Lingeborgh maakt eigen groene toekomst

3 maart GELDERMALSEN - Alle 278 brugklasleerlingen van Lingeborgh-Lek en Linge in Geldermalsen gaan ideeën verzinnen om Geldermalsen, Deil en Buurmalsen groener te maken. Wethouder Govert van Bezooijen gaf gisteren op school de aftrap: ,,En we gaan de beste ideeën echt uitvoeren. Dit is geen flauwekul, we nemen het serieus.’’