Eis: 5 jaar cel en tbs voor aanval op dominee

B. zou de predikante in 2017 met een stalen voorwerp hebben neergeslagen. Ze raakte daardoor ernstig gewond en is blijvend gehandicapt.



Het wapen waarmee de dominee werd neergeslagen is nooit gevonden. Volgens de advocaat-generaal had ze aan haar verwondingen kunnen overlijden.



B. werd in november vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel en tbs, omdat de rechtbank in Arnhem geen bewijs zag voor poging tot moord en vanwege de slechte gezondheid van de verdachte. Het OM eiste toen acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.



De verdachte kreeg op de dag van de aanval op de predikante een hartaanval en lag wekenlang in coma. Daaraan heeft hij hersenletsel overgehouden.



De uitspraak is op 18 juli.