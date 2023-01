Elle kan niet wachten op heropening Heinde & Ver: ‘Na de brand heb ik wel een traantje gelaten’

Vuurwerk­lief­heb­bers staan te trappelen in de rij: ‘Eerst filmpjes gekeken zodat ik weet wat ik moet kiezen’

Zo’n kleine vijftig mensen staan in de rij bij Vuurwerk Brinkman in Spijk. Sommigen bijna trappelend van ongeduld, want hier staan de echte vuurwerkliefhebbers. ‘Eindelijk mag het weer!’ is het algemene gevoel in de rij.

29 december