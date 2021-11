En wéér brand in Waardenburg: stapel autobanden afgefikt en vuurwerk afgestoken

Naast de autobanden werd er ook veel vuurwerk afgestoken in het dorp. Het gaat vaker mis in Waardenburg, in de aanloop naar de jaarwisseling. In 2019 werden er ook al verschillende branden gemeld, en ook in 2020 was het traditie om autobranden in de fik te steken aan de Steenweg.



Zaterdagavond was het onrustig op meerdere plekken in Nederland, met jongeren die vuurwerk afstaken en de politie lastigvielen.