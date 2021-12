Enorme ravage en één gewonde na ongeluk bij Enspijk

video Kerstvie­ring! Drie broertjes moeten door quarantai­ne na sint ook kerst missen en worden thuis verrast

BEESD - De broertjes Bas (10), Thijn (8) en Hugo (5) Coenmans zitten al twee weken in quarantaine door coronabesmettingen in het gezin. Ze missen na de sintviering nu ook de kerstlunch op hun school in Beesd. Daarom komt de directeur ze hoogstpersoonlijk thuis een kerstlunchpakket brengen.

17 december