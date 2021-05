Enorme wijnvoorraad van Sija-Anna en Gert moet weg: ‘De kelder puilt uit’

Sija-Anna (1950) en Gert Hemelaar (1948) zitten met de handen in het haar. De wijnkelder van hun Wijngaard de Rijsakker in Rumpt is tjokvol en er moet plaats worden gemaakt voor de oogst van 2020. Die zit nu nog in vaten, maar schreeuwt erom gebotteld te worden en een plekje in de kelder te krijgen. Daar moeten de duizenden nieuwe flessen in alle rust op smaak komen. Een ruimteprobleem dus.