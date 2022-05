Erehaag in Geldermalsen voor uitvaart gezinsmoord-slachtoffers Anna (38) en Dani (6)

Moeder en zoon werden vorige week maandagochtend vroeg in hun woning aan de Emmalaan om het leven gebracht. De vader werd in de nacht van maandag op dinsdag in Duitsland, in de omgeving van Paderborn, gearresteerd. Hij deed donderdagochtend een zelfmoordpoging in zijn cel en ligt sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis.