Erepenning voor Adrie Bragt bij vertrek uit politiek Zaltbommel

Inzame­lings­ac­tie van Tielse moskee levert bus vol hulpgoede­ren op voor Turkije: ‘Moesten wat doen’

De Ahmet Yesevi moskee in Tiel is een inzamelingsactie gestart voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Moskeegangers is gevraagd geld en hulpgoederen te doneren. Daar is dinsdag veelvuldig gehoor aan gegeven.

7 februari