Festivaldirecteur Anika verwacht honderden filmliefhebbers in Gorinchem: ‘Spotlight op Korea’

Wat is een absolute aanrader voor mensen die moeilijk kunnen kiezen? ,,Poeh! Het was voor onszelf bij het samenstellen van het programma al vreselijk moeilijk om keuzes te maken uit het aanbod van prachtige, kleurrijke en maatschappelijk betrokken films. Een van de titels die ik wil noemen is Broker van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda. Hij maakt een uitstapje naar Zuid-Korea.’’

Jullie festivalposter zet de Koreaanse cultuur ook in de spotlights. Waarom?

,,Elk jaar kiezen we een thema. Nu hebben we besloten om het accent op Zuid-Korea te leggen. De filmindustrie in dat land is booming. Er komen heel mooie films vandaan. Bovendien heeft de stad Gorinchem nauwe banden met Korea dankzij de 17e eeuwse zeevaarder Hendrick Hamel. Een icoon in dat land. Bezoekers van ons festival kunnen met hun ticket gratis een kijkje gaan nemen in het Hendrick Hamel Museum en zich laten verrassen door zijn bijzondere verhaal.’’